Санкт-Петербург, , 23:08 — REGNUM В книжном магазине Masters Bookstore в Санкт-Петербурге открылся персональный проект Алины Глазун «Птичка поет о любви и о смерти». Об этом сообщает официальный сайт Myth Gallery.

Выставка объектов Алины Глазун в книжном магазине Masters демонстрирует ключевые направления творчества автора: работа с найденными фразами (словами) и найденными объектами, использование материалов, обладающих избыточной визуальностью, и следование дадаистской традиции работы с образами и текстами.

Как отмечают искусствоведы, противоречащие привычному представлению о транспарантах баннеры художницы обращаются к зрителю с неочевидными утверждениями и вопросами, принимают характер пифических предсказаний.