Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Компания Fox, принадлежащая Disney, выиграла судебный процесс против Netflix, причиной которого стали действия потокового сервиса, связанные с переманиванием менеджеров конкурента. Об этом 26 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса в итоге решил удовлетворить иск Fox, в котором компания назвала действия Netflix «жестким вмешательством» и «недобросовестной конкуренцией». Таким образом, потоковому сервису могут запретить предлагать руководителям Fox более выгодные контракты.

Издание отмечает, что на этом судебная тяжба ещё не закончена и решение суда может быть отменено вышестоящей инстанцией.

Ранее Netflix удалось переманить из Fox руководителя отдела производства Тару Флинн и главу отдела маркетинга Маркоса Вальтенберга. Потоковый сервис заявил в суде, что «незаконные контракты» Fox заставляют сотрудников продолжать работу, которую они больше не хотят делать, получая при этом зарплаты, которые не соответствуют предложению на рынке.

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