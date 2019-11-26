Нью-Йорк, США, , 21:28 — REGNUM Руководство телеканала CBS All Access приняло решение закрыть сериал «Странный ангел». Об этом 26 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, второй сезон сериала, который смешал в себе сразу несколько жанров, станет последним. Исполнительный директор оригинальных проектов CBS All Access Джули МакНамара поблагодарила команду проекта, в том числе Марка Хеймана, Дэвида Ди Джилио, Ридли Скотта и Дэвида Цукера.

Напомним, главную роль в этом шоу исполнил актёр Джек Рейнор. Сюжет шоу рассказал зрителям об инженере Джеке Парсонсе, который являлся пионером в направлении развития ракетной техники. Он начал карьеру в качестве обычного рабочего, стал основателем Лаборатории реактивного движения, а впоследствии увлёкся оккультизмом и сексуальной магией Алистера Кроули.

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