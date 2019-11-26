Великий Новгород, , 20:30 — REGNUM В Новгородской области подвели итоги конкурсного отбора на предоставление в 2020 году субсидий кинокомпаниям, снимающим фильмы на территории региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства культуры, субсидии на возмещение 20% затрат от суммы на съёмки на территории Новгородской области получат три кинокомпании.

Это кинокомпания «Гамма» с сериалом «Паромщица», продюсерский центр «Интерфест» с художественным фильмом «Лётчик» и продюсерская компания «Среда» с сериалом «Агентство три Б».

Заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова отметила, что впервые в этом году в регионе проводилась очная защита проектов кинокомпаний.

Читайте также: Система рибейтов для зарубежных кинокомпаний стартует в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область присоединилась к системе рибейтов в 2017 году. В прошлом году субсидии получили две кинокомпании: Star Media, которая снимала в Новгородской области докудраму «Рюриковичи», и «Гамма Синема» с художественным сериалом «Морские дьяволы. Рубежи Родины».

Читайте также: Великий Новгород претендует на место Праги в сфере кинематографа