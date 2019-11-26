Лос-Анджелес, США, , 19:25 — REGNUM Потоковый сервис Vudu опубликовал трейлер своего первого оригинального фильма Adventure Force 5. Ролик был выложен 26 ноября на YouTube-канале Vudufans.

Adventure Force 5 — это детская картина, сюжет которой расскажет о том, как молодые геймер, фанат комиксов, изобретатель, скейтер и мастер боевых искусств объединятся для того, чтобы дать отпор инопланетным захватчикам их тихого пляжного городка.

Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2019 года. Vudu — это компания, предлагающая в США своим клиентам доступ к более чем 150 тыс. фильмов, сериалов и шоу, которые пользователи могут «арендовать» или купить.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, почему пользователи отказываются от Netflix