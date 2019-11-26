Кострома, , 19:00 — REGNUM В Костроме открылась планшетная выставка «Казачество на государственной службе», — сообщает ТРК «Русь».

Экспозиция — часть собраний Московского Государственного исторического музея. Выставка посвящена 450-летней истории участия казаков в судьбе Российского государства, укладу жизни, участию в многочисленных военных кампаниях, а также в открытии и освоении новых территорий страны. В экспозицию вошли четыре отдела, состоящие из 20 плакатов. Передвижной проект — первый этап создания Центрального музея российского казачества. Выставка побывает в районах области, затем отправится в другие регионы и за границу.

«Это замечательные архивные документы-артефакты, которые изображены на этих планшетах, — они очень ярко и красочно подчеркивают те, может быть, кому-то и неизвестные истории не только боевых страниц историй казачества, но и быта. И, конечно, ярких культурных, хореографических выступлений», — рассказал атаман окружного Восточного казачьего общества Алексей Стецура.

На сегодняшний день в Костромской области живут 100 реестровых казаков.