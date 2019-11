Лос-Анджелес, США, , 18:43 — REGNUM Тим Миллер рассказал о том, какие разногласия у него возникли с Джеймсом Кэмероном во время работы над созданием фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Об этом 26 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Режиссёр сообщил, что одно из них касалось темы могущества главного противника человечества — искуственного интеллекта под названием «Легион». По мнению Миллера, его нужно было сделать настолько могущественным, что единственное, что могли сделать по этому поводу люди, — это вернуться в прошлое и «задушить его в кроватке». На это Кэмерон сказал, что не видит драмы в том, что люди проигрывают.

Миллер добавил, что лично ему нравится идея «последнего боя», а вот Джеймсу Кэмерону — не очень. Режиссёр также пожаловался, что он не имел полного творческого контроля над процессом во время работы.

Премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» в России состоялась 31 октября 2019 года, в США — 1 ноября. При бюджете $185 млн фильм собрал на домашнем кинорынке лишь $59,5 млн, мировая касса составила $249,3 млн.

