Лос-Анджелес, США, , 18:17 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. планирует снять фильм про Марсианского Охотника из комикс-вселенной DC. Об этом 26 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, производство картины уже запущено, продюсеры сейчас ищут кандидата на главную роль. Отмечается, что он должен быть не европеоидной внешности. Если поиски увенчаются успехом, то Дж’онн Дж’онзз станет ещё одним персонажем киновселенной DC.

Стоит отметить, что в комиксах Марсианский Охотник был одним из членов Лиги Справедливости. Ранее ИА REGNUM сообщило: Генри Кавилл заявил о том, что он пока что не отказался от роли Супермена. В очередном интервью журналистам актёр сказал, что ему «нужно ещё многое дать» этому персонажу.

