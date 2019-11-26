Тюмень, , 17:46 — REGNUM В Тюмени в сентябре 2019 года по техническим причинам был отменён концерт популярной рок-певицы Тарьи Турунен (Tarja Turunen). Зрители, купившие билеты на концерт, до сих пор не могут вернуть деньги за купленные на несостоявшееся выступление билеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Роспотребнадзор обратились несколько тюменцев с жалобами на неисполнение договорных обязательств организаторов концерта финской рок-дивы. В добровольном порядке деньги за билеты не возвращаются, придётся за защитой прав потребителей обращаться в суд.

В управлении Роспотребнадзора готовы помочь пострадавшим от действий организаторов концерта Тарьи Турунен в подготовке искового заявления и принять участие в суде на стороне защиты прав потребителей.