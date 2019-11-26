Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Народная артистка РСФСР Нина Ургант и народный артист России Сергей Паршин оказались в больнице после того, как во вторник, 26 ноября, было обнародовано открытое письмо ведущих артистов Александринского театра против балетмейстера Бориса Эйфмана. Представитель театра рассказал корреспонденту ИА REGNUM о причинах обращения к врачам ведущих артистов театра.

Напомним, Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Галина Карелина, Светлана Смирнова, Петр Семак, Игорь Волков, Эра Зиганшина и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин обратились к театральной общественности и к государственным деятелям России с открытым письмом, выражающим протест против притязаний художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра.

Как объяснил официальный представитель Александринского театра, 90-летняя Нина Ургант только что пережила операцию на глазах.

«Это была плановая офтальмологическая операция, которую давно наметили родственники актрисы. Операция прошла успешно, с ней все хорошо», — отметила собеседница агентства.

Что касается здоровья 67-летнего Сергея Паршина, ему также понадобилась помощь специалистов из-за неважного самочувствия.

«Сергей Паршин чувствовал себя в последние дни не очень хорошо, в понедельник, когда у него был выходной, он пошел к врачу и ему сказали, что ему нужно прокапаться. Вот, капается, но 30 числа готовиться выйти на сцену, чтобы сыграть свою роль в спектакле «Блаженная Ксения. История любви», — объяснили в театре.

Добавим, что несмотря на открытое письмо, опубликованное за подписью уважаемых артистов к культурным деятелям и представителям власти, реакции со стороны именитого балетмейстера пока не последовало. В Театре Бориса Эйфмана корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что на данный момент от каких-либо комментариев воздерживаются, и что, возможно, скоро на эту тему будет созвана пресс-конференция.

«Мы хотели бы донести, что Александринский театр — не прокатная площадка, поэтому мы обращались осенью к властям города с просьбой предоставить труппе Бориса Эйфмана площадку, которую она смогла бы использовать на свое усмотрение и в удобное для нее время», — подытожили в старейшем российском драматическом театре.

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