Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Сайт-агрегатор Metacritic назвал «лучшие телесериалы десятилетия». Их список появился на сервисе 25 ноября.

Первые два места места в списке заняли: «Дрянь» и «Во все тяжкие», третью строчку разделили «Оставленные» и «Американцы». Последнее место (двенадцатое) досталось таким шоу, как «Закусочная Боба» и «Девственница Джейн».

Напомним, Metacritic работает с января 1999 года. На сайте регулярно появляются оценки и рецензии на актуальные фильмы, сериалы и видеоигры.

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