Токио, , 17:12 — REGNUM Марк Руффало заявил, что хотел бы увидеть кроссовер между расширенной киновселенной Marvel (MCU) и миром Людей Икс. Об этом 26 ноября сообщил портал Screen Rant.

Во время выступления на токийском Comic-Con актёр поделился с фанатами своими идеями по поводу будущего Халка.

«Халк против Росомахи. Я бы хотел это увидеть», — сказал Руффало. Стоит отметить, что ранее актёр уже высказывал подобную идею, подразумевая, что роль Росомахи должен был исполнить Хью Джекман.

Напомним, Джекман уже расстался с ролью популярного мутанта, актёр заявил, что для него она уже в прошлом. Объединение вселенных MCU и «Люди Икс» стало возможным после поглощения Disney компании Fox, которой принадлежали права на франшизу.

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