Нью-Йорк, США, , 16:52 — REGNUM Предстоящий комикс Marvel закроет «дыру» в сюжете фильмов «Звёздные войны», касающуюся того, как меч Энакина и Люка Скайуокеров попал в руки Рей. Об этом 26 ноября сообщил портал Screen Rant.

Фанатов уже давно интересует ответ на вопрос о том, каким образом меч, упавший на поверхность газового гиганта под названием Беспин, в итоге оказался во владениях Маз Канаты.

Сюжет новых комиксов расскажет о том, что произошло после событий, показанных в фильме «Империя наносит ответный удар». Сообщается, что в рамках своей первой миссии Люк отправится в Облачный Город на Беспине, чтобы вернуть потерянный меч.

Напомним, девятая часть «Звёздных войн» станет заключительным фильмом в саге Скайуокеров. Самая первая картина цикла под названием «Эпизод IV: Новая надежда» вышла на экраны около 42 лет назад, в 1977 году. Премьера девятого фильма «Скайуокер. Восход» состоится в России 19 декабря 2019 года.

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