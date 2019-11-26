Пермь, , 16:43 — REGNUM В Перми прошёл показ спектакля «ГРОЗАГРОЗА» Государственного театра наций в постановке художественного руководителя театра имени Федора Волкова в Ярославле Евгения Марчелли, об этом 26 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пересильд и Юлия Хлынина в спектакле «ГРОЗАГРОЗА»

Демонстрация спектакля прошла на сцене Пермского академического «Театра-Театра». Роли в постановке исполнили известные артисты театра и кино Юлия Пересильд, Юлия Хлынина, Павел Чинарев, Анастасия Светлова.

Отвечая на вопросы журналистов, заслуженная артистка России Юлия Пересильд рассказала о главной трагедии в судьбе своей героини — Катерины.

«Катя из тех женщин, которые дважды наступают на одни и те же грабли. Роль Тихона и Бориса исполняет один и тот же актер — Павел Чинарев, таким образом моя героиня уходит от одного к другому, к такому же. В этом её основная трагедия», — отметила Пересильд, подчеркнув, что проблема её героини в ней самой.

Перед спектаклем состоялась встреча артистов со студентами Пермского института культуры, на которой исполнители ролей в спектакле поделились своими взглядами на современное искусство и кинематограф, раздали всем желающим автографы.

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