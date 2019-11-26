Москва, , 16:03 — REGNUM 26 и 27 ноября на исторической сцене Большого театра выдающаяся балерина Светлана Захарова, прима прославленной труппы, выступит в двух одноактных балетах «Как дыхание» и Gabrielle Chanel. Премьеры состоятся в рамках проекта Светланы Захаровой Modanse.

Итальянский хореограф Мауро Бигонцетти свою постановку балета «Как дыхание» на произведения Георга Фридриха Генделя в театре «Ла Скала» в 2017 году специально «переделал» для Светланы Захаровой. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения.

Над балетом Gabrielle Chanel работали хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Спектакль посвящен Коко Шанель. Режиссером и автором либретто выступил Алексей Франдетти.