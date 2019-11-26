Лондон, , 15:46 — REGNUM Суммарная выручка аукциона Christie’s «Шедевры русского искусства», прошедшего 25 ноября, составила £12 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал ArtFragment.

В торгах, которые длились более 7 часов, принимали участие почти 250 человек из 34 стран. Топ-лотом стала картина Николая Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо» из собрания семьи художника. Она ушла с молотка за £2 291 250.

Christie’s ежегодно устраивает более 350 торгов в 80 категориях, включая все области изящного и прикладного искусства, ювелирные украшения, фотографию, объекты коллекционирования, вино и так далее. У аукционного дома 54 офиса в 32 странах и 12 торговых площадок по всему миру. Совместно с аукционным домом «Сотбис» его доля составляет 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.