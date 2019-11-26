Москва, , 15:43 — REGNUM Из десяти эпизодов кинематографического проекта Ильи Хржановского «Дау» в российский прокат выйдут лишь шесть эпизодов, четырём эпизодам в прокате отказано: Министерство культуры сочло, что в них содержатся материалы, пропагандирующие порнографию.

Глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова заявила, что Министерству культуры было представлено на рассмотрение 10 картин, шесть из которых абсолютно беспрепятственно получили прокатные удостоверения, но четырём последним эпизодам проекта было отказано в получении прокатного удостоверения.

Напомним, что кинопроект Ильи Хржановского посвящён советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау. Проект снимался несколько лет в Санкт-Петербурге, Харькове, а также в Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. В основу легли мемуары жены Ландау Конкордии Дробанцевой «Академик Ландау: Как мы жили», а также архивные источник. Фильм охватывает события с 1938 по 1968 год.

Мировая премьера проекта «Дау» состоялась в Париже. Многочисленным зрителям было предложено стать участниками иммерсивного шоу с фильмами, перформансами, инсталляциями на тему советской жизни.