Пермь, , 15:40 — REGNUM В Пермской частной филармонии «Триумф» состоится единственный показ, номинированного на премию «Золотая маска» перфоманса «Ударница», об этом 26 ноября сообщает ИА REGNUM.

Перформанс Ударница

Жители города смогут увидеть спектакль раньше экспертного совета «Золотой маски», показ состоится 4 ноября 2019 года. Всего перфоманс получил три номинации в указанной премии: лучший спектакль в современном танце, лучшая работа хореографа, лучшая женская роль в современном танце.

«Я не знаю, как появляется желание сражаться, но мне знаком этот момент, когда внутри тела возникает чувство невыносимости, когда в груди не хватает воздуха и когда одновременно в ответ рождается почти звериная ярость», — отмечает хореограф спектакля Татьяна Чижикова, говоря о своей работе над «Ударницей».

Татьяна Чижова, известный московский хореограф. Окончила хореографический лицей при Институте современного искусства по специальности «артист балета», а также Московскую государственную академию хореографии по специальности «искусство хореографа». Работает в сфере гибридного искусства на стыке современного танца с другими медиа: документальной хореографией, повседневной хореографией, пересборкой тела, видео и монтажом.

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