Прага, , 15:32 — REGNUM Искусственный интеллект помог исследователям выяснить, кто является соавтором пьесы Уильяма Шекспира «Генрих VIII». Об этом 25 ноября сообщил портал Daily Mail.

Чешский эксперт в области искусственного интеллекта Пётр Плехач при помощи технологии машинного обучения проанализировал произведение Шекспира и пришёл к выводу, что несколько сцен, а также большую часть второго акта написал Джон Флетчер.

Тем самым исследователь подтвердил давние предположения ученых по поводу авторства текста. Они давно знали о том, что «Генрих VIII» был написан не одним автором, однако не могли выяснить, какую часть работы совершил именно Флетчер.

Напомним, пьеса «Генрих VIII» впервые была опубликована Уильямом Шекспиром в 1613 году. Джон Флетчер — это английский драматург, который жил во времена Якова I, он родился в декабре 1579 года, а ушел из жизни в августе 1625-го. Флетчера и Фрэнсиса Бомонта считают создателями жанра трагикомедии.

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