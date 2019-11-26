Нью-Йорк, США, , 15:23 — REGNUM Подведены первые итоги проката в выходные с 22 по 24 ноября в американском и канадском прокате: по его итогам мультфильм «Холодное сердце 2» собрал за первый уикенд в прокате 127 млн долларов, что на 88,4 процента больше, чем оригинальный мультфильм. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

На данный момент «Холодное сердце 2» поставило рекорд по сборам в первый уикенд проката, оставив далеко позади успешный анимационный фильм «Суперсемейка» 2004 года, собравшего тогда лишь 70 млн долларов. В одном ряду с мультфильмом по стартовым сборам стоят лишь такие известные франшизы, как «Голодные игры» (158 млн долларов) и «Сумерки» (143 млн долларов).

КиноПоиск отмечает, что такой удачный старт мультфильма в прокате, скорее всего, лишь продолжится в преддверии новогодних праздников.