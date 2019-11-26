Вашингтон, , 15:36 — REGNUM В сети появился новый трейлер предстоящего полнометражного мультфильма «Вперёд». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Disney 26 ноября.

По сюжету, два брата-эльфа отправляются в путешествие, чтобы вернуть своего потерянного отца при помощи магии. Главные роли в картине озвучили популярные актёры Крис Пратт и Том Холланд.

Напомним, «Вперёд» выйдет в марте 2020 года. В создании мультфильма (в качестве актрис озвучки) также приняли участие Октавия Спенсер и Джулия Луи-Дрейфус.

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