Лос-Анджелес, США, 26 ноября 2019, 15:33 — REGNUM Премьеру фильма «Годзилла против Конга» перенесли на ноябрь 2020 года. Об этом сообщило издание Variety 25 ноября.
Изначально картина должна была выйти в марте 2020 года. Сообщается, что премьеру могли перенести из-за кассового провала ленты «Годзилла 2: Король монстров».
Напомним, «Годзилла 2: Король монстров» вышла на экраны 30 мая 2019 года. Фильм был неоднозначно оценён зрителями и критиками, его оценка на портале IMDb составила 6,1 балла из 10.
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