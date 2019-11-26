Москва, , 14:47 — REGNUM 29 ноября в рамках фестиваля классической музыки Re: formers в московском концертном зале «Зарядье» состоится премьера программы «Совместные действия» писательницы Людмилы Улицкой и пианистки Полины Осетинской. Об этом сообщает издание COLTA.

Под аккомпанемент Полины Осетинской, которая исполнит отрывки из сочинений И.С. Баха, Леонида Десятникова, Петериса Васкса, Доменико Скарлатти и Айварса Калейса, Людмила Улицкая прочтет свои неопубликованные поэтические и прозаические сочинения.

Данное выступление войдет в программу II Международного фестиваля актуальной классики Re: Formers, который с 1 ноября по 12 декабря 2019 года проходит в концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга.