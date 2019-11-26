Белград, , 14:45 — REGNUM Режиссер Эмир Кустурица объявил о скорой публикации своего художественного романа, который получит название «Наказание без преступления». Об этом сообщает Российская газета.

Издательский агент режиссера Манойл Вукотич сообщает, что после успеха предыдущей книги Кустурицы «Зачем мне это нужно», основанной на дневниковых записях, нет сомнений, что очередная книга будет пользоваться у публики популярностью.

«Преступление без наказания» — четвертая по счету книга в библиографии Эмира Кустурицы и одновременно первый художественный роман автора.