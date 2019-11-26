Нью-Йорк, США, , 14:36 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS объявило о том, что стартовала работа над созданием сериала «И не говори». Криминальная драма основана на одноименном романе Селены Монтгомери и повествует о выдающемся профессоре лингвистики со сложным прошлым, которого привлекают к работе в органах правопорядка для помощи в раскрытии дела о пропавшем человеке. Услуги лингвиста оказываются крайне полезным для детектива-хакера, ведущего расследование.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила Таисия Раггс, работавшая над «Морская полиция: Новый Орлеан», «Древние», «Нью-Йорк 22», «Их перепутали в роддоме» и «Спасите Грейс».

Команду исполнительных продюсеров возглавили Денис Ди Нови, участвовавшая в создании картин «Кошмар перед Рождеством», «Эдвард руки-ножницы», «Спеши любить», «Маленькие женщины», «Послание в бутылке», «Чужестранка» и «Рэй Донован», и Нина Тэсслер.