Москва, , 15:45 — REGNUM Киностудия «Союзмультфильм» выпустит третью, заключительную часть мультфильма о медвежонке Умке. Об этом 25 ноября сообщила «Российская газета».

Сообщается, что триквел выйдет в декабре 2019 года, спустя 50 лет после выхода оригинального мультфильма. В анонсе «Союзмультфильма» говорится, что новый проект станет логичным завершением истории Умки, в котором повзрослевший белый медведь вернётся домой.

Напомним, мультфильм «Умка» вышел в 1969 году. Спустя год популярная картина получила продолжение под названием «Умка ищет друга».

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