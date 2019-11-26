Москва, , 14:02 — REGNUM Фотоинсталляция Франциско Инфантэ и Нонны Горюновой «Вокруг «Циклопа», которую столичные поклонники нового искусства могут посмотреть начиная с 27 ноября в залах Крокин Галереи, представляет собой пространственную конструкцию, выстроенную ими в мае прошлого года во Франции. Об этом сообщает портал ArtTube.

Формально-содержательный план проекта Франциско и Нонны традиционно для авторов основан на тонкой игре, на генерации новых пространств, на парадоксальном сопряжении антитез — вертикали/горизонтали, статики/динамики, тяжёлого/лёгкого, глухого/прозрачного.

Как отмечают искусствоведы, в контексте доминант — тяжелой предметной вертикали и легкой прозрачной горизонтали выстраивается новый «текст», новая программа по интеграции двух самодостаточных, изначально противоположных художественных высказываний в единое произведение.

Выставка продлится до 22 декабря 2019 года.