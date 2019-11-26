Нью-Йорк, США, , 13:46 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AMC объявило о том, что к актерскому составу сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» присоединилась Джулия Ормонд, получившая признание благодаря «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Легенды осени», «Тэмпл Грандин», «Сибирский цирюльник» и «Ведьмы Ист-Энда». Актриса исполнит роль харизматичного лидера высокоразвитого общества. Картина является спин-оффом популярного сериала «Ходячие мертвецы», повествующего о мире, пережившем зомби-апокалипсис.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Аннет Махендру, известная по «Секретные материалы», «Анатомия страсти», «Белый воротничок», «Черный список» и «Американцы», Нико Торторелла, знакомый зрителям по картинам «Юная», «Последователи», «Гимнастика» и «Приманка», Джо Холт, снявшийся в «Планета Ка-Пэкс» и «Три реки», Кристина Брукато, сыгравшая в «Добро пожаловать в кукольный дом», «Стажер» и «Исчезновение Сидни Холла», и Алайя Ройял.

В качестве шоураннеров выступили Скотт М. Гимпл, работавший над «Ходячие мертвецы», «Жизнь как приговор», «Вспомни, что будет», «Демоны Да Винчи» и «Гонка», и Мэттью Негрете. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джонатан Старч, участвовавший в создании картин «Форс-мажоры», «Смерть и жизнь Марши П. Джонсон», «Воровка» и «Полет шмеля», и Брайан Бократ, благодаря которому свет увидел сериал «Ходячие мертвецы». Режиссером стал Джордан Вот-Робертс.