Сеул, , 13:37 — REGNUM Популярнейшая южнокорейская k-pop группа BTS получила сразу две награды в номинациях «концертный тур года» и «любимые народные артисты» в дополнение к призу за лучшую поп-группу, таким образом победив во всех трех категориях номинации на American Music Awards 2019 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

BTS не смогли приехать на премию в США, но артисты записали видеообращение к своим фанатам, выразив благодарность за поддержку. В 2018 году BTS также победили в номинации «любимые народные артисты», став первой южнокорейской музыкальной группой, получившей награду на American Music Awards.

Эксперты отмечают, что 2019 год является самым успешным годом в карьере молодых исполнителей, уже многие фанаты сравнивают уровень успеха BTS c легендарными The Beatles. Южнокорейская k-pop группа завоевала сердца миллионов фанатов по всему миру: их клипы на YouTube регулярно набирают свыше 100 млн просмотров. Благодаря своей популярности, в ходе недавнего концертного тура BTS заработали 167 млн долларов, а в мае — более 55 млн. При этом, часть собранных средств в виде налогов поступает в бюджет Южной Кореи.