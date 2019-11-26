Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM 26 ноября в петербургской галерее «Голубая гостиная» открывается выставка «Артификация VS Утилизация» Григория Лысака, которого искусствоведы считают одним из создателей художественного приема архитектурной артификации. Как отмечают организаторы выставки, концепция артификации — это способ противостоять физическому исчезновению демонтированных объектов и утрате культурных слоев, которым они принадлежат. «Артификация VS Утилизация» — это проект из трех концепций: «История во плоти», «История под обоями» и «Погребение истории». Осознавая тщетность надежды на спасение обреченных на гибель объектов, художник стремится увековечить память о них в своих работах.