Москва, , 12:40 — REGNUM 30 ноября в Библиотеке иностранной литературы состоится фестиваль испано‑ и португалоязычных стран. Он пройдет в Ибероамериканском культурном центре, который находится на третьем этаже библиотеки. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Посетителей ждут лекции, языковые курсы, выставки, встречи, танцевальные мастер-классы, презентации книг и специальная программа для детей. В фестивале примут участие посольства испано‑ и португалоязычных стран, студенческие землячества, Институт Сервантеса в Москве, языковые школы, издательства и переводчики, танцевальные коллективы и музыканты.

Руководитель Ибероамериканского культурного центра Татьяна Евграфова: «Надеемся, что фестиваль станет настоящим праздником для тех, кто интересуется испано‑ и португалоязычными странами, подарит возможность ближе познакомиться с яркой самобытной культурой этих народов и вдохновиться их жизнелюбием и позитивным настроем».