Лондон, , 12:19 — REGNUM Руководство британской телевизионной компании BBC Three объявило о том, что были приобретены права на показ сериала «Выскочка». Комедия повествует о девушке, обладающей полной фигурой и стеснительным характером. Всё меняется, когда героиня решает отбросить скромность и застенчивость и рассказать всему миру о том, как она довольна своим телом.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Эйди Брайант, известная по «Любовь — болезнь», «Хорас и Пит», «Девочки», «Документалистика сегодня!» и «Брод Сити», Джон Кэмерон Митчелл, знакомый зрителям по картинам «Винил», «Хорошая борьба», «Моцарт в джунглях» и «Сумеречная зона», Макс Хаскинс, снявшийся в «Американский вандал» и «Воровки», Люка Джонс, сыгравший в «Она», «Как я встретил вашу маму» и «Американская семейка», и Лолли Адефоп.

В качестве шоураннеров выступили Александра Рашфилд, работавшая над сериалами «Любовь» и «Парки и зоны отдыха», и Линди Уэст. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэвид Аллен Кресс, участвовавший в создании картин «Не сдавайся», «Кобейн: Чертов монтаж», «Портландия» и «Ослепляющий блеск», и Кевин М. Салливан, благодаря которому свет увидел сериал «Береза». Режиссерами стали Шака Кинг, Кэрри Браунштейн и Эндрю ДеЯнг.