Москва, , 12:09 — REGNUM В нескольких странах мира планируется открыть центры образования на русском языке. Об этом заявила министра просвещения Российской Федерации Ольга Васильев, сообщили в Минпросвещения.

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Так, в рамках целевой программы «Научно-методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ на 2019−2025 гг.» центры будут созданы в Чехии, Финляндии, Индонезии и Китае.

Васильева отметила, что Центры образования на русском языке уже работают в Греции, Узбекистане и Киргизии. «Страны, желающие продвигать русский язык, работают над своими проектами», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с русским языком в некоторых странах превратилась в официальную государственную политику.

Подробности: «Прямое нарушение прав человека» — Путин о притеснении русского языка