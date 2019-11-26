Москва, , 11:27 — REGNUM 26 ноября в Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоится праздничный концерт в честь 100-летия Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ. Также в программе вчера «Коллекция особого назначения» заседание ученых советов консерватории и Музея музыки, выставка, посвященная истории собрания.

На концерте ведущие российские артисты будут играть на скрипках величайших мастеров — Антонио Страдивари, Карло Бергонци, Франческо Руджери, Андреа Гварнери и других.

Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов РФ — крупнейшая в мире коллекция струнно-смычковых инструментов. В ней насчитывается 286 шедевров, созданных с XVI по XX век. Они предоставлялись для концертных выступления выдающихся музыкантов — Леонида Когана, Давида Ойстраха, Рудольфа Баршая, Мстислава Ростроповича, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Вадима Репина и других.