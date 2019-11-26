Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Средств на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева сейчас нет. Незначительный объём заложен в бюджет муниципалитета только на 2022 год. Об этом на заседании постоянной комиссии горсовета по градостроительству сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

«Предполагается, что будет сдвижка по лимитам финансирования на этот объект, — цитируют Кондратьева «Все новости Новосибирской области. — Но, конечно, необходимо, чтобы было наполнение на 2020 (в крайнем случае, на 2021 год), чтобы начинать реконструкцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Новосибирска заявляли, что реконструкция полуразрушенного здания «Пионера» начнётся раньше федерального финансирования. В январе 2020 года власти планировали определиться с подрядчиком, а весной приступить к работам.

Напомним, что за всю 30-летнюю историю у новосибирского драмтеатра не было своей площадки. Художественный руководитель театра Сергей Афанасьев ранее заявил об уходе из-за невыносимых условий, в которых оказался театр.

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