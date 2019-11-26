Лос-Гатос, США, , 11:08 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что премьера второго сезона сериала «Половое воспитание» состоится 17 января 2020 года. Драма рассказывает историю обычного подростка, чья мать — профессиональный секс-терапевт. Все меняется, когда главный герой решает пойти по стопам своей родительницы и вместе со своей одноклассницей начинает помогать сверстникам разрешить неловкие ситуации, связанные с их интимной жизнью.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Эйса Баттерфилд, известный по «Мальчик в полосатой пижаме», «X+Y», «Мерлин», «Прах к праху» и «Помешанный на времени», Симон Эшли, знакомая зрителям по картинам «Убийство на пляже», «Страйк», «Из рода волков» и «Обвиняемая», обладательница премии «Золотой Глобус» Джиллиан Андерсон, снявшаяся в «Последний король Шотландии» и «Секретные материалы», Коннор Суинделлс, сыгравший в «Исчезновение», «Джеймстаун» и «Куртизанки», и Эмма Маккей.

В качестве шоураннера выступила дебютантка Лори Нан. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джэми Кэмпбелл, участвовавший в создании картин «Призраки Энфилда», «Клей», «Плейхаус» и «Лаборатория комедии», и Джон Дженнингс. Режиссерами стали Кейт Херрон и Бен Тэйлор.