Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM Шестиклассник из Екатеринбурга удостоился высшей награды во время вручения премии на детском литературном фестивале «Глаголица». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие прошло в Казани, на котором жюри высоко оценило произведение «Небо Генриха XIII» учащегося гимназии № 9 (Верх-Исетский района Екатеринбурга). Юный екатеринбуржец получил Гран-при в номинации «Проза на русском языке» среди детей 10−13 лет.

Отметим, что ранее шестиклассник из школы № 9 Верх-Исетского района Екатеринбурга уже участвовал и побеждал на литературных конкурсах. Так в ноябре 2018 года он и ученица школы № 2 вошли в пятёрку победителей Всероссийского конкурса сочинений.