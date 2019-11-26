Москва, , 11:02 — REGNUM 13 февраля 2020 года Музей русского импрессионизма открывает выставку «Юрий Анненков. Революция за дверью». Творчество знаменитого художника, иллюстратора поэмы «Двенадцать» Александра Блока, блистательного портретиста, в чьих работах запечатлены образы Серебряного века русской культуры, впервые будет представлено в таком объеме: более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции.

Экспозиция покажет наиболее значимые направления творчества Юрия Анненкова в России и после его отъезда во Францию в 1924 году. Зрители увидят Анненкова-живописца, художника театра, книжного иллюстратора — неутомимого экспериментатора, в чьем творчестве отразился бурный и сложный период русской истории первой половины XX века.

Произведения Анненкова находятся в главных государственных музеях России, Франции и США и постоянно демонстрируются на международных выставках. Однако сам автор, подобно многим художникам русской эмиграции, долгое время не получал на родине должного признания.

Впервые будут показаны произведения из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные мастером в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России. В экспозицию также войдут работы из крупнейших российских музеев: Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, фонда V-A-C, Московского музея современного искусства и других музейных институций и частных коллекций.

Среди известных произведений, представленных на выставке: «Вид на Пантеон из Люксембургского сада» (Центр Помпиду), «Лес. Июнь» (Государственная Третьяковская галерея), «Портрет Федора Комиссаржевского» (ГМИИ им А.С. Пушкина), «Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни» (Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера») и многие другие.

Кроме иллюстрированного каталога к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Юрия Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.