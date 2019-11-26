Хабаровск, , 11:01 — REGNUM В рамках нацпроекта «Культура» 429 школьников из различных муниципальных образований Хабаровского края проехали по «Золотому кольцу России» в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе путешествия ребята из отдаленных населенных пунктов познакомились с объектами современной и древней архитектуры, бытом и культурой городов России.

В свою очередь, в рамках культурного обмена, более 600 детей из разных городов страны посетили в 2019 году Хабаровский край.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Культура» в Магадане открыта первая модельная библиотека.