Берлин, , 10:49 — REGNUM В галерее DIEHL в Берлине открылась выставка Ольги Чернышевой «Public Feeding». На выставке представлены фотографии, гравюры и картины художницы. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал pop/off/art.

Ольга Чернышева — одна из самых известных и востребованных российских художниц. Работает с графикой, фотографией, видео и новыми медиа. Как отмечают искусствоведы, в творчестве Ольги гармонично сочетаются классический ясный визуальный язык, опыт отечественного концептуализма и интегрированность в широкий контекст европейского актуального искусства.

Излюбленный жанр художницы — социальная документалистика, которую сама Ольга называет «социальной геометрией», что надо понимать как наблюдение за частной жизнью человека, оказавшегося втянутым в рамки различных социальных обстоятельств, происшествий, коллизий, а порой и просто анекдотов.

Выставка продлится до 17 января 2020 года.