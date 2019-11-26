Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM На YouTube-канале франшизы Star Wars 25 ноября вышел ролик, демонстрирующий один из эпизодов предстоящего фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». В нём главные герои пытаются сбежать от штурмовиков Первого Ордена.

В видео создатели фильма показали фрагмент погони Первого Ордена за Рей и её друзьями. Как стало известно из ролика, в новой части популярной франшизы штурмовики будут использовать прыжковые ранцы.

Напомним, фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря 2019 года. Картина станет завершающей частью «новой кинотрилогии».

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