Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Сотрудники киностудии «Ленфильм» на общем собрании приняли решение поддержать Эдуарда Пичугина, который возглавляет старейшую киностудию Петербурга на протяжении семи лет и попал в немилость киносообщества из-за долгов «Ленфильма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель киностудии.

Напомним, 19 ноября Союз кинематографистов Санкт-Петербурга утвердил обращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой уволить главу «Ленфильма» Эдуарда Пичугина с занимаемой должности из-за «ситуации, которая сложилась в «Ленфильме».

Неравнодушных к судьбе киностудии деятелей киноискусства озадачила сумма долга, которая образовалась на счетах киностудии за время руководства ею Пичугиным. Речь идет, как минимум, о 1,53 млрд рублей — средства были выделены в 2012 году банком ВТБ на развитие киностудии и выполнение определенного бизнес-плана, которого придерживаться не удалось.

В понедельник, 25 ноября, Эдуард Пичугин провел встречу с коллективом, которому объяснил о ситуации на киностудии, о том, что происходит и снимается на данный момент на базе киностудии, о планах ее развития. После чего коллектив «Ленфильма» и члены профсоюза киностудии подписали отрытое письмо с поддержкой своего руководителя.

«Картины, созданные на «Ленфильме» в последние годы под руководством режиссеров Алексея Германа-младшего, Александра Сокурова, Кантемира Балагова, получают престижные награды и международное признание. Мы поддерживаем генерального директора Эдуарда Пичугина, который на протяжении семь лет руководит нашей студией, сохраняя и развивая ее. Пичугин успешно отстаивает интересы студии и коллектива перед органами власти и кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами, кинопрокатчиками и мастерами киноиндустрии. Мы ценим его деловые качества и решительность в сбережении старейшей кинофабрики страны», — сказала глава профсоюзной организации АО «Киностудии «Ленфильм» Елизавета Пахомова.

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