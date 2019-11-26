Брисбен, Австралия, 26 ноября 2019, 09:50 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо вновь удостоен международной премии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, фильм попал в список лауреатов тринадцатой премии Asia Pacific Screen Awards (APSA), также именуемой как «Азиатский Оскар».
Вручение наград прошло на прошлой неделе в Брисбене, Австралия.
Известно, что на премии, отмечающей выдающиеся ленты, созданные представителями Азиатско-тихоокеанского региона, присутствовал продюсер картины Чон Ён Хван.
Отметим, что южнокорейская лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля и награды Международного кинофестиваля в Торонто.