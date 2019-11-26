, 08:28 — REGNUM Диснеевский анимационный фильм «Холодное сердце — 2» продолжает удерживать лидерство в китайском кинопрокате с момента премьеры 22 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм, являющийся сиквелом оригинальной картины 2013 года, собрал за четвёртый день проката 25 ноября 23,38 млн юаней ($3,32 млн), что составляет 44% от суммарных сборов всех лент за этот день.

Фильм повествует о девочке Эльзе — королеве, повелевающей ледяными силами, и ее сестре Анны, которые отправляются в новые приключения после событий первой части.

На втором месте расположилась романтическая драма китайского производства «Где-то зимой» и американская военная картина «Мидуэй», которые заработали 25 ноября 6,88 млн и 3,7 млн юаней соответственно.