Абакан, , 06:42 — REGNUM В Хакасии 25 ноября прошло мероприятие «Язык моих предков не должен угасать», давшее старт году хакасского языка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

Годом хакасского языка в регионе объявлен 2020 год. В Хакасии пройдут мероприятия, направленные на развитие и сохранение традиций коренного народа.

В ходе мероприятия 25 ноября получили награды призёры и победители фестиваля «Родной язык — душа народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Хакасии отпраздновали День национального языка.

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