Абакан, 26 ноября 2019, 06:42 — REGNUM В Хакасии 25 ноября прошло мероприятие «Язык моих предков не должен угасать», давшее старт году хакасского языка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.
Годом хакасского языка в регионе объявлен 2020 год. В Хакасии пройдут мероприятия, направленные на развитие и сохранение традиций коренного народа.
В ходе мероприятия 25 ноября получили награды призёры и победители фестиваля «Родной язык — душа народа».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Хакасии отпраздновали День национального языка.
Читайте ранее в этом сюжете: Хакасия готовится к Году хакасского языка