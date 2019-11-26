Исламабад, , 09:18 — REGNUM Пакистанский модный лейбл Alkaram обвинили в плагиате рисунка для курты (удлиненной рубахи-платья) с обложки известной К-pop группы BTS.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, на факт плагиата обратило внимание официальное сообщество фанатов южнокорейской группы в социальной сети «Твиттер». Любители современной корейской музыки даже прикрепили фотографию, которая позволяет сравнить рисунок с пакистанской курты с обложкой альбома группы.

Работники лейбла Alkaram оперативно отреагировали на многочисленные комментарии в социальных сетях, сняли с продажи одежду с «краденым» рисунком и принесли официальные извинения, заявив, что прекратили сотрудничество с дизайнером, допустившим плагиат. Группа поддержки BTS, в свою очередь, призвала не заниматься травлей пакистанского лейбла.