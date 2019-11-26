Рим, , 00:03 — REGNUM Возможность ограничения допуска туристов на площадь возле фонтана Треви обсуждается в мэрии столицы Италии города Рима. Об этом 25 ноября сообщает Lonely Planet.

Фонтан Треви является одной из самых популярных достопримечательностей Рима для туристов со всего мира. Но кроме туристов здесь часто «охотятся» карманники, а среди самих туристов часто возникают споры из-за лучшего места для селфи. Кроме того, это традиционное место для незаконных видов коммерческой деятельности, в том числе для несанкционированной торговли.

Учитывая эти факторы, власти Рима решили предпринять ряд мер, направленных на восстановление порядка возле фонтана Треви и на сохранение шедевра архитектуры.

Одной из предложенных мер является защитный барьер, который, возможно, установят вокруг фонтана. Этот барьер не позволит туристам сидеть на каменном бордюре вокруг фонтана и залезать в воду. Такие действия запрещены, но случаются достаточно часто.

Второй предложенный способ — это размещение вблизи фонтана стационарных полицейских постов. Их предлагается разместить на каждой из пяти улиц, ведущих к достопримечательности. Полиция будет пропускать к фонтану туристов на определённое время и малыми группами.

Стоит отметить, что столица Италии принимает в год до 20 млн туристов. При этом практически каждый турист считает своим долгом посетить площадь, где расположен фонтан Треви. Сама площадь перед фонтаном достаточно мала, и очень часто перед достопримечательностью образуются настоящие «заторы» из людей, которые борются за лучшее место для селфи и даже иногда предпринимают попытки забраться на скульптуры, повреждая их.

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