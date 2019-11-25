Верхний Тагил, Свердловская область, 25 ноября 2019, 23:26 — REGNUM В Верхнем Тагиле (Свердловская область) могут провести реставрацию здания земской школы. Об этом сообщает «Новый день».
Пустующее здание, которое построили ещё в начале XX века, является объектом культурного наследия. Отреставрировать бывшую школу предложил глава комиссии по образованию Вячеслав Погудин на заседании согласительной комиссии в свердловском заксобрании.
Депутаты поддержали выделение денег, хотя парламентарии так и не установили, на чьём балансе находится учреждение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге реставрируют старинную «Усадьбу Блохина». В ходе реставрации архитектурный комплекс могли частично разрушить рабочие, отмечали жители города.
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