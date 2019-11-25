Лос-Анджелес, США, , 22:53 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс официально объявил об окончании производства фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Об этом он сообщил 25 ноября в эфире утреннего телешоу Good Morning America.

https://twitter.com/GMA/status/1198962112590053376

Стоит отметить, что Абрамс не только ответил на различные вопросы ведущего, но и продемонстрировал эксклюзивные фрагменты из предстоящей картины. Телеканал напомнил подписчикам, что первый фильм космической саги «Звёздные войны» вышел на экраны около 42 лет назад.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появился новый кадр предстоящего фильма, который показал фанатам вселенной элитных солдат-ситхов. Выход в широкий прокат ленты «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в России запланирован на 19 декабря 2019 года.

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