Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Опрос, проведенный среди бывших подписчиков Netflix показал, по каким причинам они решили отказаться от исползования сервиса. Об этом 25 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Около 42% респондентов отметили, что они покинули платформу в том числе из-за недостатка контента, 49% заявили, что одной из причин причиной отказа стал рост стоимости подписки. 40% опрошенных решили перейти на другие потоковые службы и 22% в качестве одной из причин указали малое количество фильмов. Стоит отметить, что лишь 14% сказали, что причиной их ухода стало закрытие любимых шоу.

Напомним, ранее Netflix увеличил стоимость подписки с $10,99 до $12,99. При этом премиум-подписчики, ранее получавшие доступ к контенту с разрешением 4k за $13,99, стали платить ежемесячно $15,99.

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